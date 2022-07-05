Боюсь остаться в России навсегда. Американская баскетболистка обратилась к Байдену

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер подозревается российскими властями в контрабанде наркотиков и рискует надолго задержаться в государстве-террористе

Бриттни Грайнер написала письмо Байдену / Фото: Коллаж: Сегодня

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки якобы обнаружили наркотики. По местному законодательству американке угрожает тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.

Находящаяся в московском СИЗО Бриттни Грайнер направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой освободить ее. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

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"Находясь здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты супруги, семьи, друзей, олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, ветерана войны во Вьетнаме. Мне больно думать о том, как я всегда отмечаю этот день, поскольку в этом году свобода означает для меня что-то иное. Я понимаю, что у вас много забот, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских узниках. Пожалуйста, сделайте все возможное для нашего возвращения домой. Я впервые голосовала в 2020 году, и я голосовала за вас. Я верю в вас. Мне еще столько всего хорошего нужно сделать на свободе, которую вы можете помочь вернуть. Я соскучилась по супруге, по семье. Я скучаю по своим товарищам по команде. Меня убивает, как они сейчас страдают. Я благодарна за все, что вы можете сделать для моего возвращения домой", – написала американская баскетболистка.

Бриттни Грайнер 31 год. В 2014 году она стала чемпионкой женской НБА в составе команды Финикс Меркури. В составе сборной США баскетболистка дважды выиграла Олимпийские игры (2016, 2020) и чемпионаты мира (2014, 2018).

С 2015 года американка выступает за клуб УГМК из Екатеринбурга. Кстати, в 2013 году в интервью журналу Sports Illustrated Бриттни Грайнер сделала публичный каминг-аут, официально объявив, что является лесбиянкой.

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