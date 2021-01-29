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Больных на коронавирус ищут собаки: в НБА фанатам устроили оригинальный досмотр

29 января, 14:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клуб "Майами Хит" впервые пустил болельщиков на трибуны

Впервые в этом сезоне баскетбольный клуб "Майами Хит" провел матч НБА со зрителями. А чтобы не допустить на арену больных на COVID-19, всех фанов обнюхивали собаки.

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Перед матчем регулярного чемпионата НБА "Майами Хит" – "Денвер Наггетс" впервые на коронавирус фанатов проверяли собаки. Специально обученные животные обнюхивали болельщиков, прежде чем пустить их внутрь "Американ Эйрлайнс Арены".

Cобак дрессируют в Международном университете Флориды, и доктор Деэтта Миллс, возглавляющая программу, рассказала, что их программа похожа на то, как собаки учатся обнаруживать бомбы и наркотики. Вместо запрещенных объектов дрессировщики использовали маски для лица от COVID-инфицированных пациентов, сообщает TMZ.

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Ранее мы писали, что бывший тренер киевского "Динамо" отказался от прививки. "Вакцине не доверяю", – заявил коуч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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собаки баскетбол НБА коронавирус Майами Хит

Источник: Eurosport

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