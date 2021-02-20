"Барселона" уговорила чемпиона НБА играть бесплатно: теперь украинцу придется туго

Артем Пустовой получил конкурента в лице самого Газоля

Чемпион мира по баскетболу и призер трех Олимпийских игр По Газоль нашел новый клуб. Чемпион НБА перебрался в Европу. Легендарный испанский центровой подписал контракт с "Барселоной", за которую выступает украинский бигмен Артем Пустовой. Буквально на минувших выходных "Барселона" разгромила "Реал", а украинец взял Кубок Испании.

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По Газоль / Фото: Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" внимательно следила за процессом восстановления Газоля после травмы стопы, из-за которой в НБА он не выходил на паркет с марта 2019 года. Соглашение с 40-летним По подписано до конца сезона. И ветеран согласился играть бесплатно. А Пустовой получил невероятного конкурента.

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Зато контракт с "Барселоной" позволит Газолю получить игровую практику, чтобы выступить за сборную Испанию на Олимпийских играх-2020 в Токио. Центровой прилетит в Каталонию в ближайшие несколько дней.

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По Газоль был чемпионом мира

Напомним, что большую часть карьерыГазоль провел в НБА, выступая в составе "Мемфис Гриззлиз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Буллз", "Сан-Антонио Сперс" и "Милуоки Бакс". Испанец дважды выигрывал чемпионский титул в составе "Лейкерс".

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