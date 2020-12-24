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50 тысяч долларов штрафа за рождественскую вечеринку звезды спорта в стриптиз-клубе

24 декабря, 10:18

Елена Павлова Елена Павлова

Баскетболист НБА находился в заведении без маски за два дня до матча, который отменили

Лидер "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден получил от НБА штраф в размере 50 тысяч долларов за нарушение правил лиги, связанных с коронавирусом. Напомним, что баскетболист готовился к сезону в стриптиз-клубе и разбрасывал деньги.

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21 декабря звездного защитника заметили на рождественской вечеринке в стриптиз-клубе и чемоданом Dior, который получил в подарок. И это, несмотря на запрет посещать любые мероприятия с участием более 15 человек. К тому же находился на видео без маски.

За нарушение протокола Хардена отстранили от первого матча сезона против "Оклахома Сити Тандер". Поединок должен был состояться 23 декабря, но его отложили из-за нескольких случаев коронавируса в "Хьюстоне". При этом сам Харден сдал три теста на Covid-19 подряд, и все они показали отрицательный результат.

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Ранее игрок НБА потерял семь членов семьи из-за коронавируса. Центровой "Миннесоты Тимбервулвз" любил видеть маму на трибунах за щитом.

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штрафы вечеринка НБА коронавирус Хьюстон Рокетс Джеймс Харден
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