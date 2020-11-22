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195 миллионов долларов! "Джазмен" получил сумасшедшую зарплату в НБА

22 ноября, 19:56

Олег Люлька Олег Люлька

Защитник "Юты" с феноменальным броском заработал себе невероятный контракт на пять лет

Клуб НБА "Юта Джаз" подписал сумасшедший новый контракт со своим атакующим защитником Донованом Митчеллом. Он рассчитан на 5 лет, за которые американский баскетболист-"джазмен" с невероятным по точности броском суммарно получит 195 миллионов долларов. То есть в среднем – 39 млн за год.

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Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Впрочем, для НБА это еще не рекорд. Например, Стефен Карри за прошлый сезон в клубе "Голден Стейт" заработал 40 231 758 долларов.

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Отметим, что текущее соглашение 24-летнего защитника Митчелла с "Ютой" истекает в конце следующего сезона и затем сразу начнет работать новое. За минувший сезон Донован получил 3,6 млн долларов, в новом первенстве его годовой оклад составит 5,2 млн. А затем его ждет увеличение зарплаты сразу в 8 раз!

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Фото – Instagram Донована Митчелла

Добавим, что ранее Митчелл установил рекорд НБА. Он стал первым игроком по количеству заброшенных трехочковых в постсезоне. Правда, "Юта" уступила "Денверу" в серии со счетом 3:4 и завершила выступления вылетом на стадии первого раунда плей-офф.

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Напомним, на днях стало известно, что украинский атакующий защитник клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк остается в команде из Мичигана на следующий сезон. Его годовая зарплата составит 1,6 млн долларов.

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баскетбол НБА Юта Джаз Донован Митчелл
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