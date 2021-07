14-летнюю баскетболистку обсуждает весь мир из-за ее роста! На звезд НБА она смотрит сверху вниз

Финал чемпионата Китая по баскетболу среди девушек до 15 лет освещает весь мир. В чем секрет такого повышенного внимания к детскому турниру? Все просто. В составе чемпионов играла 14-летняя баскетболистка Чжан Цзыюй. Ее рост – 226 см. Да, 2 метра и 26 сантиметров. Именно такого роста сейчас самый высокий баскетболист НБА – Тако Фаллем!

Специалисты списывают все на гены. Чжан родилась в самой высокорослой провинции Китая Шаньдун, а ее родители – баскетболисты. Рост отца – 213 см, мамы – 198 см.

74 Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v