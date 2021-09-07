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18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Звонок президента Бразилии не помог. Классика латиноамериканского футбола не состоялась

Сергей Шаховец
7 сентября, 09:51
Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался договориться о возобновлении матча между Бразилией и Аргентиной

Матч Бразилия - Аргентина был сорван / Фото: Reuters

Скандальная латиноамериканская классика, которая была сорвана бразильскими полицейскими, всколыхнула весь мир. Чтобы уладить скандал пришлось вмешаться первым лицам государства.

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Как известно, 5 сентября должен был состоятся поединок между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Но на шестой минуте встречи на поле вышли представители полиции и здравоохранения Бразилии, которые обвинили четырех футболистов "альбиселесте" в нарушении правил карантина. В ответ на эти действия сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси покинула поле и отправилась в раздевалку. После решения арбитра матч был остановлен.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару / Фото: Reuters

Возникшую проблему пытался разрешить лично президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает Clarin. Ошеломленный увиденным, политик в разговоре с Бразильской футбольной конфедерацией гарантировал, что у аргентинских игроков не будет проблем, если они продолжат матч. Но поскольку звонок произошел уже после того, как футболисты удалились в раздевалку, все усилия Болсонару возобновить игру оказались напрасны.

Ранее мы сообщали, что полиция Бразилии не будет расследовать инцидент с игроками сборной Аргентины. Нарушения карантина со стороны четверки "альбиселесте", которые обманули о своем пребывании в Великобритании, сошло им с рук.

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