Звезды украинского хоккея дали мастер-класс в Краматорске

Сергей Варламов и Александр Победоносцев поучаствовали в акции "Тренировка со звездой" во время всеукраинского молодежного турнира Junior Hockey Cup

/ Фото: УХЛ

С 3 по 6 мая в Дружковке и Краматорске проходит всеукраинский молодежный турнир Junior Hockey Cup. В соревнованиях принимают участие 8 молодежных команд, которые представляют 7 городов: Белую Церковь, Бровары, Днепр, Донецк, Киев, Кривой Рог и Харьков. В рамках турнира юные хоккеисты соревнуются в двух группах, а уже 6 мая команды разыграют главные трофеи соревнований.

Во время Junior Hockey Cup среди команд 2004-2006 годов прошла "Тренировка со звездой" в еще одном новом городе – Краматорске.

Отметим, что ледовая арена в Краматорске открылась в марте 2021 года, приняв на своем льду новичка УХЛ – одноименный ХК Краматорск, а также детско-юношеские школы. С открытия школы в Краматорске хоккеем в городе стали заниматься более 100 детей, к тому же все команды местной школы начали выступления в чемпионатах Украины по своим возрастам.

Сам мастер-класс традиционно провели генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов, а также четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев.

В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить технику катания на коньках, а также испытать себя в настоящем хоккейном скилл-шоу.

Все участники поделились на группы и в разных зонах тренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев поделился своими эмоциями от первой "Тренировки со звездой" в Краматорске:

Здорово, что в этом сезоне мы провели тренировки во множестве новых городов. В этом сезоне что в Краматорске, что в Мариуполе впервые услышали про хоккей и, я уверен, смогли его полюбить. А мы такими мероприятиями показали юным спортсменам, чего они могут достичь и к чему им стоит стремиться. Сегодня наши ученики – будущие профессиональные хоккеисты, поэтому важно правильно воспитать это поколение. Так что я надеюсь, что наши знания помогут им и в будущей карьере.

После окончания тренировки опытные хоккеисты провели фото- и автограф-сессию для всех юных спортсменов.