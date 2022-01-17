16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль 3
Брентфорд 0
16 января 20:30 Онлайн
Реал 2
Атлетик 0
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта 0
Интер 0
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Звезду сборной Украины не пустили на матч! Он не вакцинирован

Андрей Трофимов
17 января, 13:47
Из-за новых антиковидных правил в чемпионате Италии Руслан Малиновский был вынужден пропустить матч Аталанты с Интером

Малиновскому придется сделать прививку / Фото: Коллаж: Сегодня

Стала известна причина почему полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не сыграл против Интера. Раньше было сообщение, что у футболиста коронавирус.

На самом деле в чемпионат Италии с 10 января изменились ковид-протоколы. Теперь даже у игроков обязательно должен быть сертификат о вакцинации для посещения стадиона.

Реклама

Поэтому Малиновскому и запретили даже появляться на арене. Он не сделал прививку от COVID-19.

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Как отмечает TuttoAtalanta, лидер сборной Украины должен получить первую дозу вакцины уже в ближайшее время. Однако выйти на поле в матчах чемпионата Италии он сможет лишь спустя 15 дней после укола.

Реклама

Читайте также: Фаны Аталанты боготворят украинца: Малиновский признан лучшим игроком месяца