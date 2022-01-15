Звездный новичок Шахтера дал пять обещаний "горнякам"

Давид Нерес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер на своем официальном сайте подтвердил подписание контракта с 24-летним вингером Давидом Нересом – соглашение рассчитано до конца 2026 года.

С Аяксом Нерес дважды выигрывал чемпионат Нидерландов, а со сборной Бразилии победил на Кубке Америки-2019.

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После подписания контракта с "горняками" Нерес дал пять обещаний.

"Обещаю фанатам Шахтера полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы", – заявил Давид.

"Не считаю, что я такой уж знаменитый, – скромничает Нерес. – Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом".

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Ранее мы писали, что Аякс получит за трансфер Нереса 12 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться до 16 млн в зависимости от результатов игрока.