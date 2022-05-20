Звездный нимб не помешал. Виейра надавал пинков зарвавшемуся фанату

Патрик Виейра не выдержал насмешек от болельщика / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Лондонский Кристал Пэлас в драматическом поединке упустил победу над Эвертоном (2:3). Команда украинца Виталия Миколенко гарантировала себе место в АПЛ на следующий сезон.

От такой радости фаны "ирисок" выбежали на поле "Гудисон Парка". В центре событий оказался главный тренер "стекольщиков" Патрик Виейра.

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Один из фанов подбежал к экс-звезде сборной Франции и начал его провоцировать. Горе-болельщик показывал легендарному футболисту средний палец и выкрикивал нецензурную брань в его адрес, снимая это безобразие на видео.

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Наставник Кристал Пэласа не вытерпел такого унижения. Патрик Виейра схватил своего обидчика, а затем ударил его ногой. От пинка знаменитого футболиста фанат повалился на газон.

Француза тут же обступили другие фанаты, но массовой драки удалось избежать.

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Напомним, совсем недавно раздавал пинки еще один прославленный спортсмен. Подвыпивший Тайсон Фьюри остался недоволен таксистом, который не захотел его брать в машину, и пнул его автомобиль ногой.