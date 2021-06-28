Звездная красотка оторвалась с фанатами Хорватии: Меня поймали и сунули мегафон

Чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич приехала в Копенгаген, чтобы поддержать Хорватию в матче 1/8 финала против Испании на Паркене

Бланка Влашич и болельщики сборной Хорватии / Фото: Reuters

Чемпионка мира и призер Олимпийских игр в прыжках в высоту Бланка Влашич оторвалась в Копенгагене вместе с фанатами сборной Хорватии. Звездная легкоатлетка скакала и скандировала кричалки вместе с футбольными болельщиками в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 Хорватия – Испания.

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Оказалось, что фанаты заметили титулованную сестру футболиста сборной Николы Влашича в толпе и вытащили в центр площади, вручив ей мегафон. Бланка, которая также приехала в Данию, чтобы поддержать Николу, обратилась к болельщикам, после чего вместе с ними стала скандировать кричалки в поддержу хорватской команды.

"Я шла по площади и услышала пение "Никола Влашич, Никола Влашич". Фанаты узнали меня. Они меня поймали, сунули мне в руки мегафон. И я не знала, что им сказать. Честно говоря, я даже сейчас не помню, что сказала. Помню, что призвала поддерживать всех наших игроков. А потом начались эмоции", — цитирует Бланку 24sata

Ранее мы сообщали, что каждый десятый финский болельщик привез из России коронавирус.