Звезда украинской команды перебрался в российский клуб

Бывший одноклубник Александра Зинченко по Манчестер Сити, ивуариец Яя Туре, после работы в донецком Олимпике поехал тренировать грозненский Ахмат

Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня экс-полузащитник Манчестер Сити, Барселоны и донецкого Металлурга Яя Туре нашел новое место работы. 38-летний представитель Кот-д'Ивуара вошел в тренерский штаб российской команды Ахмат из Грозного. В этом году он начала деятельность тренера в донецком Олимпике, а во второй половине мая победитель Лиги чемпионов покинул УПЛ.

О договоренности с Туре сообщил официальный сайт чеченского клуба.

Контракт с бывшей звездой европейских грандов подписан сроком на один сезон. Пока что точно не оговаривается, чем именно будет заниматься Яя. Его обязанности определит главный тренер команды Андрей Талалаев. В прошлом сезоне Ахмат занял 11-е место в чемпионате России.

В Украине ивуариец выступал в 2003-2005 годах, после чего через Монако и греческий Олимпиакос попал в Барселону. В первом полугодии 2021-го он работал помощником по очереди трех наставников Олимпика: Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

Реклама

Читайте также: Экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды за вызов 19 проституток.

Смотрите, как Олимпик сенсационно обыграл Зарю в чемпионате Украины:

Напомним,президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет.