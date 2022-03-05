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Звезда UFC о вторжении оккупантов: "200 тысяч гребаных россиян стоят у вашей двери"

Сергей Шаховец
5 марта, 19:46
Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг восхищен мужеством украинских боксеров, не побоявшихся русской орды и ушедших защищать Родину

Биспинг осудил оккупантов и поддержал украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Война с коварным российским агрессором объединила украинский народ. Люди разных политических взглядов едины в одном – Украину нужно защитить от путинских варваров.

Английский боец MMA Майкл Биспинг высказался в поддержку украинских топ-боксеров, которые встали на защиту Украины от оккупантов.

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"Ломаченко, Владимир и Виталий Кличко сражаются с россиянами. Пусть Бог благословит этих ребят. Это потрясающе, просто невероятно.

Давайте представим все в перспективе. Думаете, у вас не возникнет проблем, когда 200 тысяч гребаных россиян стоят у вашей двери с танками, кораблями, вертолетами и прочим дерьмом? Да ну его на х*й", – цитирует Биспинга xsport.ua.

Ранее мы рассказывали, как украинский боец ММА Игорь Потеря обратился Хабибу Нурмагомедову, который боится высказать свое мнение о нападении России на Украину.