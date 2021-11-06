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20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
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Звезда UFC Конор Макгрегор пожертвовал внушительную сумму на лечение девочки

Павел Василенко
6 ноября, 18:28
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор совершил пожертвование для семьи 6-летней девочки из Дублина

Конор Макгрегор угрожает Порье / Фото: Reuters

Алие был поставлен диагноз агрессивной опухоли головного мозга еще в июле после того, как она почувствовала тошноту и проблемы со зрением. Семье девочки сообщили душераздирающие новости, поскольку обследование показало, что наихудший сценарий, который они обсуждали ранее с врачами, подтвердился.

Ранее мы писали, что Конор Макгрегор выпил виски с актером Джонни Деппом.

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Это злокачественная опухоль головного мозга высокой степени злокачественности, также известная как диффузная внутренняя глиома понтина, наиболее смертоносный рак головного мозга у детей, по статистике менее 10% из них проживают более двух лет после постановки диагноза.

Поскольку лекарства не было, семья создала страницу на специализированной платформе, чтобы помочь собрать деньги на пробное лечение в Америке, которое может значительно улучшить качество жизни Алии.

Целью сбора было 40 тысяч евро, но суперзвезда UFC Конор Макгрегор сделал щедрое пожертвование в размере 30 тысяч евро, в результате чего сумма собранных средств значительно превысила необходимую сумму, сообщает Mirror.

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Поклонники были в восторге от этого трогательного жеста, что и подтверждает ответный твитт автора поста: "Боже мой, Конор – ты легенда, это поможет семье, большое тебе спасибо, ты сошёл с ума! Макгрегор чемпион во всех смыслах!"