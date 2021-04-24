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Звезда синхронного плавания назвала три комедии, которые стоит посмотреть на карантине

24 апреля, 20:16

Андрей Трофимов

Чемпионка мира Елизавета Яхно советует посмотреть во время локдауна такие фильмы – "Отпетые мошенницы", "Пара на праздники" и "Очень плохие мамочки"

Елизавета Яхно / Фото: Instagram

Лучшая синхронистка планеты 2018 года Елизавета Яхно порекомендовала своим подписчикам в Instagram три легкие комедии, которые стоит посмотреть во время локдауна.

Ранее мы писали, что Яхно создает шедевры не только в воде. В свободное от тренировок и соревнований время девушка рисует.

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