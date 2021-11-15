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Звезда ММА опубликовала горячее фото с сексуальной подругой возле бассейна

Павел Василенко
15 ноября, 10:41
Секс-звезда ММА Пейдж Ванзант показала горячее фото возле бассейна со своей подругой

Пейдж Ванзант - одна из самых красивых девушек в MMA / Фото: Instagram

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала яркий снимок возле бассейна. Спортсменка и его подруга позируют в слишком откровенных купальниках.

Ранее мы писали, что Пейдж Ванзант похвасталась новыми соблазнительными фото.

"Чувствую себя хорошо, живу лучше", – подписала фото американская спортсменка.

Добавим, Ванзант также размещает на специальном сайте для взрослых свои интимные фото.

Ванзант выступает в смешанных единоборствах уже несколько лет. Американка проведет ближайший бой в начале 2022 года в рамках промоушена Bare Knuckle Fighting Championship.

В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с другой американкой Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC.