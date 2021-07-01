Зубков возвращается в обойму сборной Украины на поле сборной Италии

Подопечные Андрея Шевченко тренируются на том же стадионе, где и несколькими днями ранее "Скуадра адзурра". Александр Зубков уже восстановился

Сборная Украины на тренировке, Безус, Довбик / Фото: УАФ

Украинская футбольная сборная сегодня тренировалась в Риме. Вечернее занятие наши провели на поле центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести, где ранее базировалась сборная Италии. Как известно, из 26 футболистов в обойме тренеров осталось 24 после травм Дениса Попова и Артема Беседина. А вот Александр Зубков наконец-то восстановился, о чем сообщил официальный сайт УАФ. Вингер Ференцвароша завершил индивидуальные тренировки и с пятницы вливается в общую группу.

Тем временем Малиновский не боится сборной Англии и знает, как ее обыграть.

Наш тренерский штаб на тактическом занятии разобрал матч со шведами с прицелом на следующий поединок против англичан. А когда к полю пустили журналистов, то среди них оказалось немало британцев, главными "подопечными" которых стали Роман Яремчук и Руслан Малиновский.

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Завтра в 18:45 по киевскому времени Андрей Шевченко и Александр Зинченко проведут пресс-конференцию, после чего наша сборная потренируется на "Стадио Олимпико", где в субботу сразится с англичанами.

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