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Зрада от Усика: в фирменном магазине боксера цены в рублях

Алексей Андрейцев
10 февраля, 20:05
На волне популярности украинский боксер Александр Усик запустил магазин, где продает одежду под собственным брендом. Но и здесь боксер не смог обойтись без зрады

В официальном магазине Усика товары в рублях / Фото: Коллаж: Сегодня

Усику уже давно приписывают пророссийские взгляды после его позиции относительно оккупации Крыма и высказываний относительно войны на Донбассе.

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А теперь боксер еще подлил масла в огонь дополнительным сервисом для россиян – они могут купить любой товар в его магазине, заплатив рублями.

Интересно, что цены в рублях и долларах немного дороже, чем в гривне. Но это, скорее всего, связано с плавающими курсами иностранных валют. Радует, что хоть доставка в РФ не бесплатная.

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Кстати, в Россию можно заказать футболку с изображением Усика на фоне украинского флага. Интересно, кто-то готов рискнуть за 2 тысячи рублей своей свободой, ведь в РФ за такое легко можно загреметь за решетку.

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Напомним, что после победы над Энтони Джошуа Усика обвинили в зраде из-за футболки, в которой он отпраздновал победу. Новый пророссийский скандал с участием Усика вспыхнул после его лондонской победы в бою за титул чемпиона мира в супертяжах.