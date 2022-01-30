30 января 17:00 Онлайн
Египет --
Марокко --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Зовите врачей! Бой MMA превратился в кровавове побоище

Александр Трикиша
30 января, 10:29
Хосе Перес и Пол Капальдо устроили страшную кровавую рубку на турнире по смешанным единоборствам Cage Fury FC 105 в США

Кровавое побоище на турнире Cage Fury FC 105 / Фото: Коллаж: Сегодня

После завершения поединка канвас больше напоминал место преступления, а на самих бойцов было страшно смотреть.

Их лица были залиты кровью. Страшно даже представить, сколько крови они потеряли в этот вечер.

Тем не менее бойцы даже не собирались сдаваться, они выстояли весь бой, поэтому судьбу боя пришлось определять судьям. А они единогласно отдали победу Пересу – 29:28, 30:27, 29:28.

К слову, Капальдо потерпел первое поражение при шести победах в MMA. Перес имеет такую же статистику.

Смотрите видео ярких нокаутов: