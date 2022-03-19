Золотой полет вопреки всему! Младший сержант ВСУ – чемпионка мира по легкой атлетике

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту / Фото: Reuters

Золотая медаль! Младший сержант Вооруженных сил Украины Ярослава Магучих показала лучший результат в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в помещении.

Реклама

Спортсменка из Днепра, которая из-за войны практически месяц не тренировалась и с приключениями добиралась на мундиаль в Сербию, смогла стать лучшей в своей дисциплине.

Победной для Магучих стала высота 2.02 метра, а вот для главной конкурентки Элеонор Паттерсон с Австралии она оказалась недосягаемой. Третий результат показала представительница Казахстана Надежда Дубовицкая – 1.98 метра.

Реклама

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла пятое место, ей планка покорилась на высоте 1.92 метра

Белград. ЧМ-2022. Прыжки в высоту. Женщины. Результаты:

Реклама

1. Ярослава Магучих – 2.02 м. (Украина)

2. Элеонор Паттерсон – 2.00 м. (Австралия)

3. Надежда Дубовицкая – 1.98 м. (Казахстан)

...

5. Ирина Геращенко – 1.92 м. (Украина)

Ранее бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих не стала молчать после вероломного нападения путинских орков. Украинская спортсменка-высотница обратилась к россиянам через свой Instagram.

"Несколько дней вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов. Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе.