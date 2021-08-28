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Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Золото с мировым рекордом! Максим Крипак – чемпион Паралимпиады-2020

Любомир Луканюк
28 августа, 11:32
26-летний украинский пловец Максим Крипак с лучшим результатом в мире выиграл стометровку вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио

Максим Крипак - №1 в Токио-2020 / Фото: Getty Images

Второе золото сегодня Украине на Паралимпийских играх принес пловец Максим Крипак!

Наш 26-летний спортсмен выиграл стометровку вольным стилем с мировым рекордом! Эту дистанцию Крипак преодолел за 50,64 секунды.

Это "золото" укрепило нашу команду в топ-10 медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 28 медалей – 5 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых.

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Для Крипака это первое золото в Токио-2020, но не первое в карьере. На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Максим пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала. Еще трижды он выигрывал серебряные медали.

Ранее мы писали, что Евгений Богодайко выиграл свою седьмую золотую медаль Паралимпийских игр.

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