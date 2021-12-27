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Знает язык лучше украинцев! Герой Евро-2020 в восторге от тренера Днепра-1

Сергей Шаховец
27 декабря, 16:04
Хорватский специалист не первый год работает в украинском чемпионате, но продолжает удивлять своих футболистов

Хорват Игорь Йовичевич знает украинский язык лучше своих подопечных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Герой Евро-2020 Артем Довбик выделил сильные стороны главного тренера команды Днепр-1. Кроме того, что Йовичевич сильнейший специалист футбольном плане, он прекрасно владеет украинским языком.

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"Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня.

Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень впечатляет всех нас.

Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе.

Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в голове только он. Поэтому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все получается", – сказал Довбик в эфире Youtube-канала BurBuzz.

Днепр-1 – Александрия – 3:1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Напомним, что на зимние каникулы команда Игоря Йовичевича ушла на третьем "бронзовом" месте, имея в своем активе 40 баллов.

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А форвард Днепра-1 Артем Довбик возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины с 14-ю голами в 17-ти матчах.