Знает язык лучше украинцев! Герой Евро-2020 в восторге от тренера Днепра-1

Хорват Игорь Йовичевич знает украинский язык лучше своих подопечных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Герой Евро-2020 Артем Довбик выделил сильные стороны главного тренера команды Днепр-1. Кроме того, что Йовичевич сильнейший специалист футбольном плане, он прекрасно владеет украинским языком.
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"Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня.
Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень впечатляет всех нас.
Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе.
Йовичевич полностью вовлечен в футбол, в голове только он. Поэтому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем и все получается", – сказал Довбик в эфире Youtube-канала BurBuzz.
Напомним, что на зимние каникулы команда Игоря Йовичевича ушла на третьем "бронзовом" месте, имея в своем активе 40 баллов.
А форвард Днепра-1 Артем Довбик возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины с 14-ю голами в 17-ти матчах.