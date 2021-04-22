Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Миланом. И это в 39 лет!

Шведский нападающий на год продлил свое соглашение с итальянским клубом, Златан начинал свою карьеру еще в прошлом столетии

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Милан официально объявил о продлении контракта с 39-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение рассчитано на следующий сезон. Хотя недавно была информация, что Златану грозит дисквалификация на три года.

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В составе Милана Ибрагимович провел в общей сложности 130 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 32 голевые передачи.

Всего же Златан один из немногих футболистов в мире, которые начинали свою карьеру еще в прошлом столетии. Он дебютировал за Мальме в 1999 году. За эти году форвард поиграл в девяти клубах. На его счету 833 матча и 502 гола: Мальме – 18, Аякс – 48, Ювентус – 26, Интер – 66, Барселона – 22, Пари Сен-Жермен – 156, Манчестер Юнайтед – 29, Лос-Анджелес Гэлакси – 53, Милан – 84. А также 118 игр в составе сборной Швеции и 62 гола.