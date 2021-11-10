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Зинченко, соска, любовь. Фото, мимимишность которого зашкаливает

Олег Люлька
10 ноября, 14:00
Украинский легионер Манчестер Сити поделился невероятно трогательными снимками

Зинченко и его дочь Ева / Фото: Instagram

На днях Александр Зинченко и Влада Седан окрестили свою дочь Еву, выбрав кумовьями защитника Шахтера Николая Матвиенко и жену форварда Бенфики Романа Яремчука Кристину.

Николай Матвиенко и Кристина Яремчук крестили дочь Зинченко / Фото: Instagram

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А сегодня футболист Манчестер Сити опубликовал в Instagram два снимка закулисья состоявшегося таинства.

На одном из них Александр взял сосочку в зубы, чтобы передать ее в ротик своей малышке. Мимимишность этого фото зашкаливает.

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Напомним, Ева появилась на свет 2 августа. Позже Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

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А затем супруга Зинченко удивила фигурой после родов. Просто красотка!

Отметим, что вскоре Зинченко может переехать из Англии в Италию и стать подопечным Андрея Шевченко в Дженоа.

Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке / Фото: УАФ