Зинченко помог МанСити выйти в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях обыграл дортмундскую Боруссию и теперь в полуфинале встретится с ПСЖ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия принимала Манчестер Сити. После гостевого поражения – 1:2, немцам нужно было обязательно побеждать с разницей в минимум два мяча.

Хозяева поля первыми открыли счет. На 15-й минуте гол забил полузащитник Дортмунда Джуд Беллингхэм. Он отличился в возрасте 17 лет и 289 дней, став вторым самым молодым футболистом, забившим в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Джуд лишь на немного старше Бояна Кркича, который, выступая за Барселону, в апреле 2008 года в возрасте 17 лет и 217 дней поразил ворота Шальке.

После перерыва МанСити сравнял счет. На 55-й минуте Эмре Джан пытался сыграть головой, но мяч попал в руку. Пенальти! Рияд Марез реализовал удар с 11 метров.

Реклама

А потом, на 75-й минуте, ударом в нижний угол Фоден похоронил надежды Боруссии.

Победа МанСити – 2:1 и английский клуб выходит в полуфинал. Свою лепту в победу британцев внес и наш Александр Зинченко. Он вышел в основном составе и отбегал весь матч.

В 1/2 финала Манчестер Сит встретится с Пари Сен-Жермен. Полуфиналы пройдут 24-25 апреля, 4-5 мая.