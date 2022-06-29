Зинченко может стать частью ограбления Ман Сити со стороны наследника Абрамовича

Зинченко vs Канте. Манчестер Сити vs Челси / Фото: Getty Images

За последние сезоны украинец Александр Зинченко стал игроком основной обоймы Манчестер Сити. Украинец четырежды становился чемпионом Англии, а также выходил в финал Лиги чемпионов.

Однако Александр выходит в основе не так часто. Да и Пеп Гвардиола использует Зинченко на позиции левого защитника, а не в центре поля. Это может подтолкнуть украинца к смене клуба.

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К тому же в его услугах уже заинтересованы Арсенал, Эвертон и Вест Хэм. Теперь же, как сообщает Daily Mail, на Зинченко положил глаз сам Челси.

Новый хозяин лондонцев Тодд Боэли готов потратиться на трансферы и поставил цель "ограбить" Ман Сити на тройку игроков. Помимо Александра, "синие" заинтересованы в защитнике Натане Аке (к слову, воспитанник Челси) и вингере Рахиме Стерлинге.

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Ожидается, что Манчестер Сити не будет против трансфера, если сам Зинченко этого захочет. К тому же манкунианцы готовятся подписать Марка Кукурелью на левый фланг обороны, что усложнит конкуренцию для украинца. Контракт Александра действует до 2024 года.