Зинченко может покинуть Манчестер Сити. Два клуба АПЛ хотят украинца

Александр Зинченко / Фото: Instagram

В последние годы Александр Зинченко завоевал себе место в основной обойме Манчестер Сити. Украинец уже четырежды стал чемпионом Англии, а в прошлом сезоне вышел с командой в финал Лиги чемпионов.

Правда, Александр не так часто выходит в основе. К тому же, Пеп Гвардиола почти всегда использует украинца на неродной позиции левого защитника. Это может подтолкнуть Зинченко к смене клуба. Ранее об интерес к игроку проявлял Эвертон.

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Как сообщает Evening Standard, не против подписать украинца и два лондонских клуба – Арсенал и Вест Хэм. Команды подкупает универсализм Александра, который может закрыть несколько позиций.

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Ожидается, что Манчестер Сити не будет против трансфера, если сам Зинченко захочет сменить прописку. Контракт украинца с манкунианцами действует до 2024 года. В нынешнем сезоне Зинченко отыграл за Ман Сити 28 матчей, оформив пять ассистов.