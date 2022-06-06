6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Зинченко может покинуть Манчестер Сити. Два клуба АПЛ хотят украинца

Анатолий Дерека
6 июня, 19:02
Манкунианцы не против отпустить Александра в Арсенал или Вест Хэм, если он сам этого захочет

Александр Зинченко / Фото: Instagram

В последние годы Александр Зинченко завоевал себе место в основной обойме Манчестер Сити. Украинец уже четырежды стал чемпионом Англии, а в прошлом сезоне вышел с командой в финал Лиги чемпионов.

Правда, Александр не так часто выходит в основе. К тому же, Пеп Гвардиола почти всегда использует украинца на неродной позиции левого защитника. Это может подтолкнуть Зинченко к смене клуба. Ранее об интерес к игроку проявлял Эвертон.

Реклама

Как сообщает Evening Standard, не против подписать украинца и два лондонских клуба – Арсенал и Вест Хэм. Команды подкупает универсализм Александра, который может закрыть несколько позиций.

Читайте также: Александр Зинченко горько расплакался после триумфа в АПЛ

Ожидается, что Манчестер Сити не будет против трансфера, если сам Зинченко захочет сменить прописку. Контракт украинца с манкунианцами действует до 2024 года. В нынешнем сезоне Зинченко отыграл за Ман Сити 28 матчей, оформив пять ассистов.