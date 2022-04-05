Зинченко и Яремчук начнут матчи 1/4 финала ЛЧ со скамейки запасных

Зинченко и Яремчук дошли до четвертьфинала ЛЧ

Сегодня состоятся первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов. Бенфика примет Ливерпуль, а Атлетико отправится в гости к Манчестер Сити. Оба матча стартуют в 22:00. К слову, наш сайт проведет текстовую трансляцию обоих встреч:

Сыграть в Лиге чемпионов сегодня могут двое украинцев. За МанСити выступает Александр Зинченко, а в составе португальцев играет Роман Яремчук. Впрочем, с первых минут их не стоит ждать на поле.

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Наставники команд объявили стартовые составы на четвертьфинальные матчи. Зинченко и Яремчук остались на скамейке запасных. Место Александра на фланге защиты занял Аке, а на позиции Романа будет играть дуэт Рамос – Нуньес.

Стартовые составы на матч Ман Сити – Атлетико:

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Гюндоган, Родри – Бернарду Силва, Де Брюйне, Марез – Стерлинг.

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АТЛЕТИКО: Облак – Врсалько, Савич, Рейнилдо, Фелипе, Лоди – Коке, Кондогбия, Льоренте – Гризманн, Фелиш.

Стартовые составы на матч Бенфика – Ливерпуль:

БЕНФИКА: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Рафа Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон – Рамос, Нуньес.

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ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Фабиньо, Кейта, Алькантара – Диас, Салах, Мане.

Завтра же состоятся еще две встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Бавария сыграет в гостях с Вильярреалом, а Челси примет мадридский Реал.