29 ноября 19:30
Александрия --
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Львов --
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Верес --
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4 декабря 17:00
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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
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Милан --
Ливерпуль --
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Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса

Александр Трикиша
29 ноября, 15:14
Зимняя универсиада, которая должна была пройти в Люцерне, отменена менее чем за две недели до ее начала из-за появления нового варианта COVID-19

Универсиада-2021 отменена

Организаторы объявили, что спортивное мероприятие, которое должно было пройти с 11 по 21 декабря, не состоится.

Решение было принято после того, как Швейцария ввела пограничные ограничения для путешественников из нескольких стран, где был обнаружен штамм "Омикрон".

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Австралия, Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Гонконг, Израиль и Чехия входят в число стран, командам которых пришлось бы отбывать 10-дневный карантин в Швейцарии по прибытии на Зимнюю универсиаду, пишет insidethegames.biz.

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"Учитывая официальные ограничения, Зимняя универсиада 2021 года не может состояться", – говорится в заявлении Люцерна-2021.

Первоначально Универсиада-2021 был запланирована на 21-31 января, но была перенесена почти на год из-за пандемии.

Новый штамм, который впервые появился в Африке, приводит к повторному заражению ковидом. Ученые выделяют несколько тревожных особенностей варианта:

  • В несколько раз заразнее "Дельты";
  • Более стойкий к вакцинам;
  • Большое количество мутаций.