Жуткий нокаут чемпиона UFC. Встреча легенд смешанных единоборств длилась недолго

Андерсон Силва и Тото Ортис

На вечере бокса в Голливуде встречались легенды смешанных единоборств – 46-летний Силва и 46-летним Ортис.

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Ортис с первых секунд боя попытался захватить инициативу и зажал фаворита в углу ринга. Но удары американца были крайне слабы и неточны.

46-летний Силва не стал злоупотреблять защитой и ответил сопернику мощным хуком справа, а вдогонку добавил еще несколько ударов по экс-чемпиону UFC в полутяжелом весе. От таких ударов Ортис намертво рухнул на канвас.

Рефери сразу же остановил бой и засчитал победу нокаутом Андерсону Силве.

Эта победа стала второй для бразильца в профессиональном боксе после ухода из ММА.

Ранее мы сообщали, что поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом завершился уже в первом раунде, после того как Белфорт нокаутировал соперника.