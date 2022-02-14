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Страшный мороз внес коррективы: биатлонную эстафету на Олимпиаде перенесли

Сергей Шаховец
14 февраля, 14:31
Начало мужской эстафетной гонки по биатлону перенесли на более ранее время. Виной всему сложные погодные условия в Чжанцзякоу

В Чжанцзякоу сейчас настоящая зима / Фото: Reuters

Завтра на зимних Олимпийских играх в Пекине состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Первоначально старт гонки был запланирован на 11:00 по киевскому времени, но из-за низких температур приняли решение начать гонку в 08:30 по Киеву.

"Прогноз погоды на первоначальное время старта сообщает, что температура упадет ниже -15°C, что, согласно правилам IBU, ставит под угрозу проведение соревнований.

Меняя время старта на два с половиной часа, мы надеемся избежать этих низких температур и провести соревнования в справедливых и безопасных условиях для наших спортсменов", – сказал рейс-директор IBU Борут Нунар.



Добавим, что Юрай Санитра уже определил состав на гонку. Сборную Украины представят: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.

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Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.