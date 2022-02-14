Страшный мороз внес коррективы: биатлонную эстафету на Олимпиаде перенесли

В Чжанцзякоу сейчас настоящая зима / Фото: Reuters
Завтра на зимних Олимпийских играх в Пекине состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Первоначально старт гонки был запланирован на 11:00 по киевскому времени, но из-за низких температур приняли решение начать гонку в 08:30 по Киеву.
"Прогноз погоды на первоначальное время старта сообщает, что температура упадет ниже -15°C, что, согласно правилам IBU, ставит под угрозу проведение соревнований.
Меняя время старта на два с половиной часа, мы надеемся избежать этих низких температур и провести соревнования в справедливых и безопасных условиях для наших спортсменов", – сказал рейс-директор IBU Борут Нунар.
Добавим, что Юрай Санитра уже определил состав на гонку. Сборную Украины представят: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.
Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.
- 5 февраля, 11:00 – смешанная эстафета
- 7 февраля, 11:00 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
- 8 февраля, 10:30 – индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
- 11 февраля, 11:00 – спринт, женщины, 7,5 км
- 12 февраля, 11:00 – спринт, мужчины, 10 км
- 13 февраля, 11:00 – гонка преследования, женщины, 10 км
- 13 февраля, 12:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
- 15 февраля, 08:30 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
- 16 февраля, 09:45 – эстафета, женщины, 4х6 км
- 18 февраля, 11:00 – масс-старт, мужчины, 15 км
- 19 февраля, 11:00 – масс-старт, женщины, 12,5 км