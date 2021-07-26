Жуткая смерть в мотогонках: 14-летнего испанца на трассе убил поляк (видео)

Испанский мотогонщик Хьюго Миллан скончался после страшной аварии в ходе юниорского чемпионата European Talent Cup на домашней трассе в Арагоне

Хьюго Миллан и его фатальная авария / Фото: Twitter

По ходу фатального для себя заезда 14-летний Хьюго Миллан потерял контроль над мотоциклом и упал. А когда поднялся на ноги, в него, не сумев избежать столкновения, врезался другой гонщик – поляк Леон Павелац.

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Врачи оказали медицинскую помощь Миллану непосредственно на трассе, а затем парня доставили в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Лучший сезон в карьере Хьюго Миллана завершился его смертью, сообщает MotoGP. От полученных травм юный испанец скончался.

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ВИДЕО СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ

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