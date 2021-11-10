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Жуть и мистика из мира спорта: вице-президент клуба повесился после трагической смерти игрока

Александр Трикиша
10 ноября, 16:01
Трагедия постигла хоккейный клуб Братислава Кэпиталс из Словакии. В течение нескольких дней команда понесла сразу две потери

Борис Садецки и Душан Пашек ушли из жизни с разницей в несколько дней / Фото: Twitter

3 ноября стало известно о смерти хоккеиста Бориса Садецки. Хоккеисту стало плохо во время матча. Его унесли на носилках прямо со льда, но спасти жизнь не смогли. Ему было всего 24 года.

А спустя несколько дней клуб постигла вторая печальная новость. Вице-президент и генеральный директор Кэпиталз Душан Пашек-младший пропал без вести.

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На следующий день его нашли повесившимся в своем доме. Именно он первым сообщил о смерти Садецки. Ему было всего 36 лет.

Душан Пашек был сыном знаменитого словацкого хоккеиста Душана Пашека-старшего – чемпиона мира 1985 года и президента словацкой федерации хоккея.

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По мистическому стечению обстоятельств он также покончил жизнь самоубийством почти в том же возрасте, сколько было и его сыну. Пашек-старший застрелился в собственном офисе в 37-летнем возрасте в 1998 году, пишет championat.com.