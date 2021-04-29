Жуниор Мораес перенес операцию после жуткой травмы

На прошлой неделе основной форвард Шахтера Жуниор Мораес получил серьезную травму на тренировке. Футболист вынужден будет пропустить Евро-2020. А на восстановление уйдет не меньше девяти месяцев.

Футболист уже перенес операцию, о чем рассказал в Instagram.

"Операция сделана успешно. Сколько преданности и совершенства в каждой детали, большое спасибо доктору Кугато и доктору Артуру за все и Шахтеру за всю вашу поддержку. Я также хотел бы поблагодарить за все сообщения, которые я получил от друзей и поклонников, которые беспокоятся обо мне. Ваша приверженность очень важна, и благодаря богу, мне очень хорошо. Теперь всеобщее внимание к восстановлению", – написал Мораес.

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Напомним, в начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге 6 раз в 17 поединках и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.