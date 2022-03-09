Жесткая, но справедливая позиция Алиева. "Я эту падлу найду и сам с ним разберусь!"

Александр Алиев - в теробороне Киева / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Бывший футболист Динамо и сборной Украины в комментарии для Денисов Time рассказал о том, как служит в теробороне Киева, что думает о Тимощуке и российских футболистах.

Жестко, но справедливо Алиев высказался о Романе Широкове, который недавно поддержал действия путинских фашистов в Украине.

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"Скажу этому ишаку. Роману Широкову. Он говорит, что согласен со своим президентом. Если бы это падло было тут, а не сидело там... Он ходит по ресторанам. Увидел бы, что творится с нашими женами, матерями и детьми. Обычных, простых людей убивают. В скором времени я где-то эту падлу найду и я с ним разберусь. Я ненавижу таких людей", – говорит Александр.

Интересно, что Алиев родился и провел детство в России.

"Я родился в России, мне уже 37 лет и большую часть своей жизни, 24 года, я прожил в Украине. Я – украинец. Здесь родились мои дети. В России я только родился. Я уже не могу наблюдать, очень больно. Смотрел по телевизору на Донбасс, что там происходило, а сейчас увидел своими глазами и видят мои дети.

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Было очень больно, когда была война на Донбассе, в Луганске, а сейчас это происходит по всей Украине. В первую очередь сделал так, чтобы мои дети уехали и не видели, что здесь происходит. Мне было обидно, когда мои дети плачут и говорят: "Папа, нам страшно". Мое главное дело – отправить родных и пойти защищать Украину", – сказал Алиев.

Родители Алиева живут в России.

"Скажу честно, первое время я общался. Но на данный момент не общаюсь. У себя в России они смотрят телевизор, и считают, что мы фашисты, нацисты. Они мне не верят. Они верят тому, что показывают на ТВ. Я доказывать никому ничего не собираюсь. Я хочу видеть у всех наших детей не слезы на глазах, а улыбку", – говорит Алиев.

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О Тимощуке.

"Я обращался к российским футболистам. Но я не услышал ни одного. Ни одного! Там люди зомбированные, они боятся всего. Я был сильно разочарован. Я очень разочарован в Тимощуке. Все говорили, что он легенда. А этот человек просто взял и обосрался. Я понимаю, что он работает в Зените. Но хотя бы в поддержку сказал бы. Он прекрасно знает, что если он скажет – его уволят. Но украинцы приходили за него болеть, за сборную. А в такой тяжелый период он взял и наплевал на них. Значит, для него деньги важнее".

"Я очень благодарен тем ребятам, тем военным, нашим солдатам, которые воюют там, на передовой, как они бьются и умирают на передовой. Им большой-большой поклон".

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