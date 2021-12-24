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Жертва Усика – лучший! Украинец назвал короля хевивейта

Сергей Шаховец
24 декабря, 14:43
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко выбрал свой вариант лучших боксеров своей весовой категории

Фьюри уверен в успехе Александра Усика

Потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте состоится осенью 2022 года. На данный момент поясами в дивизионе супертяжей владеют Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Свою тройку лучших боксеров хэвивейта назвал украинский боксер Владислав Сиренко, отдав предпочтение недавней жертве Александра Усика.

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"На данный момент я считаю, что Тайсон Фьюри, Джошуа и Усик – это топ-3 супертяжа.

Если говорить о проспектах, то я бы, наверное, сказал, что это Джо Джойс, Дюбуа и наверное, Андерсон молодой, проспект из США, непростой боец, думаю, что он должен неплохо себе показать.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Кого считаю лучшим? Даже не знаю. Очень сложно выбрать. Я бы, наверное, отметил Тайсона Фьюри и Александра Усика на данный момент.

Но лично мне очень импонирует бокс Джошуа, поэтому мне очень сложно назвать одного конкретного человека", – поделился Сиренко в эфире Youtube-канала Тайк Майсон.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что сам Владислав входит в ТОП-30 лучших тяжеловесов всего мира и является вторым среди украинцев, после Усика, в этой весовой категории.

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Сиренко в деле / Фото: ulionsboxingpromotions

Напомним, 18 декабря Сиренко в скандальном бою победил своего соотечественника Андрея Руденко.

Теперь же Владислав хочет сразиться с бывшим чемпионом в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым. Напомним, Гассиев встречался с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской серии и проиграл.

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Владислав Сиренко VS Мурат Гассиев / Фото: Коллаж: Сегодня