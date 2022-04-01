Жеребьевка ЧМ-2022: когда начало и где смотреть

На стадионе "Лусаил Айконик" пройдет финал ЧМ-2022 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня состоится одно из ключевых событий мирового футбола в этом году. Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира.

Когда начало. Сама процедура пройдет в Выставочном центре Дохи. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Где смотреть. Наш сайт проведет прямую онлайн-трансляцию жеребьевки ЧМ-2022.

Кто участвует. На данный момент известны 29 из 32 сборных, которые поедут на мундиаль. Мы давали корзины накануне жеребьевки.

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Что будет с Украиной. Из-за войны стыковой матч Шотландия – Украина перенесен с марта на июнь. Победитель этого противостояния сыграет с Уэльсом за путевку в Катар-2022.

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Когда чемпионат мира. Мировое первенство впервые состоится в осенне-зимний период – с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мундиаля примут 8 стадионов в пяти катарских городах – Доха (четыре стадиона), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан и Лусаил.