4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Женская команда Шахтера забила 13 безответных голов: как это было

Андрей Трофимов
4 сентября, 08:36
Женская команда Шахтера разгромила Черноморец со счетом 13:0 в третьем туре чемпионата

Девушки Шахтера громят соперниц 13:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Команда играет так, как ей позволяет соперник. Шахтер должен держать марку, потому мы всегда должны исходить от своей игры", – прокомментировал разгром тренер женской команды Шахтера Роман Заев.

Такие футболистки забивали в дебютном официальном домашнем матче Шахтера:

Полина Янчук

Виктория Головач

Светлана Когут

Вероника Кожухарь

Мария Ковб

Елена Манзюк

Диана Кравчук

Чемпионат женских команд. Шахтер – Черноморец 13:0

"Ожидали от Черноморца более агрессивной игры, не думали, что соперник будет так пассивно действовать в средней и атакующей зонах. Матч вышел более тренировочным, если так можно сказать. Отрабатывали реализацию хороших голевых моментов: где-то получалось, где-то нет. В целом контролем игры и работой с мячом своих девчонок я доволен", – главный тренер команды Роман Заев.

Женская команда Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама