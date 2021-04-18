Женщинам запрещают летать, что вызвало возмущение олимпийской чемпионки

Международная федерация лыжного спорта приняла решение не допускать женщин к выступлениям на полетных трамплинах в следующем сезоне. Большинство членов комитета FIS по прыжкам с трамплина проголосовали против девушек на таких высотах, что вызвало возмущение. Ранее олимпийский чемпион вышел из комы после жуткого падения с трамплина.

"Я невероятно разочарована. Просто не верится в это. Нам постоянно говорят, что мы недостаточно интересны, чтобы иметь равные условия с мужчинами. К сожалению, этого трудно достичь, когда мы не можем показать себя с лучшей стороны", – заявила олимпийская чемпионка по прыжкам норвежка Марен Лундбю Dagbladet

"Девять членов комитета проголосовали против, семь – за. Но Норвегия была единственной крупной страной, проголосовавшей за. От стран, которые могут представить участников на полетных этапах, было довольно ясно услышано "нет", – заявил рейс-директор Кубка мира по прыжкам с трамплина Сандро Пертиле

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Впервые женщина приняла участие в соревнованиях по прыжкам с трамплина в 1863 году! Но до 2010-х годов к олимпийским соревнованиям допускались только мужчины. В 2009 году, когда стало ясно, что женские прыжки на лыжах с трамплина не войдут в программу зимней Олимпиады в Ванкувере-2010, группа элитных спортсменок из Канады, Норвегии, Германии, Словении и США обратилась в суд из-за дискриминации по половому признаку.

Марен Лундбю / Фото: Instagram

3 декабря 2011 года в норвежском Лиллехаммере прошел первый в истории этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. В 2014 году прыгуньи впервые выступили на Олимпийских играх в Сочи.

Ранее 17-летняя украинка впервые прыгнула с трамплина на чемпионате мира.

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