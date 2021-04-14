Женщина-арбитр, которую тронули за грудь во время матча, вышла замуж за рефери-копа

У англичанина Ховарда Уэбба и немки Бибианы Штайнхаус много общего – они не только служители футбольной Фемиды, но и работают в правоохранительных органах

Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб женился на своей давней подруге – немецкой рефери Бибиане Штайнхаус.

49-летний Уэбб и 42-летняя Штайнхаус провели тайное бракосочетание в Ганновере, так как из-за коронавирусных ограничений пара не могла пригласить гостей на церемонию, сообщает Daily Mail.

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В 2017 году Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Уэбб судил матчи АПЛ с 2003 по 2014 год. Он является рекордсменом по количеству показанных желтых карточек в финалах чемпионатов мира.

Бибиана Штайнхаус / Фото: Instagram.com Реклама

Бибиана Штайнхаус / Фото: Reuters

Интересно, что немка Бибиана Штайнхаус, как и англичанин Ховард Уэбб, работает в полиции. А до 16 лет Бибиана была защитницей в женском клубе Бад-Лаутерберг.

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В 2010 году игрок Герты Питер Нимайер в матче второй Бундеслиги случайно тронул Бибиану за грудь. Но она не растерялась и перевела неловкую ситуацию в шутку.

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