Жена Шевченко поздравила Англию с победой над Украиной

Бывшая модель Кристен Пазик и мать четырех детей гордится подопечными своего мужа, но отдает должное футболистам Великобритании, где живет

Кристен Пазик поддержала сборную Украины / Фото: Instagram, REUTERS

После вылета сборной Украины с чемпионата Европы пришло время подводить итоги. Сегодня Шевченко написал пост о своем пути и отметил, кем гордится. Также сообщение в соцсетях оставила и его супруга – Кристен Пазик. 42-летняя уроженка Миннеаполиса является гражданкой и США, и Великобритании.

На своей страничке в Instagram Кристен опубликовала серию фотографий и рассказала, как сложно ей было вчера:

"Этот вечер был для меня тяжелым. Я даже не могла смотреть игру, настолько нервничала. Проживание в Англии и обладанием паспортом Великобритании делало это еще труднее. Но я очень горжусь тем, что молодая украинская команда показала. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Мои поздравления Англии".

Напомним, у Кристен и Андрея – четверо сыновей, которые живут в Лондоне. Контракт тренера со сборной Украины действует до окончания финальной части чемпионата мира 2022 года.

Ранее супруга Андрея Шевченко опубликовала семейные фото в День отца.

Смотрите обзор матча Украина – Англия: