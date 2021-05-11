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Жена футболиста Малиновского открывает ателье под Миланом: "Чувствую себя местной"

11 мая, 15:28

Олег Люлька

Возлюбленная украинского полузащитника Аталанты запускает свой бизнес в Бергамо. А после завершения Русланом карьеры игрока они планируют остаться жить в этом городе

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Жена украинского футболиста итальянской Аталанты Руслана Малиновского Роксана в конце мая откроет свое ателье в Бергамо, под Миланом.

Ателье будет называться Mali by Roxana Malinovska и расположится в одном из торговых центров в сердце города.

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"Считаю итальянских женщин очень элегантными и красивыми. Мне нравится наблюдать за тем, как они одеваются. Сравнивать их наряды с нашими украинскими"

"Идея открыть ателье возникла после рождения дочки Оливии полтора года назад. В ассортименте будут наряды не только для мам, но и для их деток"

"Когда Руслан закончит карьеру, мы бы хотели остаться жить в Бергамо. Лично я чувствую себя местной", – говорит Роксана Малиновская, которую цитирует Corriere della Sera

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

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Напомним, в последнее время Руслан забивает из матча в матч. А по итогам апреля 28-летний Малиновский был признан лучшим футболистом чемпионата Италии.

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