Жена экс-звезды Динамо восхитилась локдауном по-турецки

Супруга бывшего форварда киевского Динамо, а ныне игрока турецкого Коньяспора Артема Кравца Анна рассказала о том, как выглядит локдаун по-турецки. При этом девушка отдала должное местным правоохранителям за то, как они наказывают нарушителей карантина.

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На вопрос одной из своих подписчиц – "Действительно ли в Турции все плохо с коронавирусом?" – Анна Кравец в инстаграм-сториз ответила:

"За полгода в своем городе (Конье) мы его не почувствовали. Тут очень спокойно и безопасно. Думаю, все плохо в Стамбуле. Мне очень нравится подход к локдауну здесь. Люди достаточно строго придерживаются правил, ходят в масках. Полиция останавливает всех, кто едет в авто в запрещенное время, и если у тебя нет документа, объясняющего причину – у тебя проблемы. Молодцы турки"

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

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Отметим, что карантин, связанный с коронавирусом, в определенной степени помог Артему Кравцу и Анне, воспитывающим сыновей-близнецов Владислава и Ивана, сохранить брак.

Анна Кравец / Фото: Instagram

Год назад Артем и Анна Кравец расстались. Однако позже футболист рассказал, что они не успели оформить развод из-за карантина, а после него все наладилось.