"Желто-синие" почти в плей-офф: хватило одного гола словакам

Форберг забивает гол с пенальти / Фото: Getty Images
Сборная Швеции практически обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" набрали четыре очка, чего на Евро-2016 вполне хватало для 1/8 финала.
Словаки сегодня героически отстаивали ничью в поединке против шведов. И все благодаря голкиперу Мартину Дубравке. Его невероятные сейвы стали украшением матча. Особенно после удара в упор Аугустинссона, когда Мартин в последний момент одной рукой достал мяч. Но в итоге Дубравка и привез гол в свои ворота. Он сфолил против Куайсона в своей штрафной. Пенальти четко реализовал Форсберг.
Интересно, что совокупный средний возраст игроков Швеции и Словакии составил 30 лет и 125 дней, что является вторым по возрасту после матча Греция – Швеция на Евро-2008 (30 лет 178 дней). Однако на скоростях в матче это не сказалось.
Швеция – Польша – 1:0
Гол: Форсберг (76, пен)
Напомним, что второй матч в этой группе состоится завтра. В 22:00 сыграют Испания и Польша.
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