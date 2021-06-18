"Желто-синие" почти в плей-офф: хватило одного гола словакам

Сборная Швеции добыла первую победу на Евро-2020 благодаря голу Эмиля Форсберга и уже фактически пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы

Форберг забивает гол с пенальти / Фото: Getty Images

Сборная Швеции практически обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" набрали четыре очка, чего на Евро-2016 вполне хватало для 1/8 финала.

Словаки сегодня героически отстаивали ничью в поединке против шведов. И все благодаря голкиперу Мартину Дубравке. Его невероятные сейвы стали украшением матча. Особенно после удара в упор Аугустинссона, когда Мартин в последний момент одной рукой достал мяч. Но в итоге Дубравка и привез гол в свои ворота. Он сфолил против Куайсона в своей штрафной. Пенальти четко реализовал Форсберг.

Интересно, что совокупный средний возраст игроков Швеции и Словакии составил 30 лет и 125 дней, что является вторым по возрасту после матча Греция – Швеция на Евро-2008 (30 лет 178 дней). Однако на скоростях в матче это не сказалось.

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Швеция – Польша – 1:0

Гол: Форсберг (76, пен)

Напомним, что второй матч в этой группе состоится завтра. В 22:00 сыграют Испания и Польша.