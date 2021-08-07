Ждем еще одну медаль! Борчиха Ливач будет бороться за "бронзу" Олимпиады

Украинская борчиха вольного стиля Оксана Ливач поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Медальная схватка состоится уже сегодня

Оксана Ливач будет бороться за бронзовую медаль / Фото: Instagram

Ливач уступила в 1/4 финала Олимпийских игр китаянке Сунь Янань, но затем китаянка дошла до финала, подарив украинке второй шанс на завоевание медали в Токио.

В утешительной схватке Ливач сегодня победила соперницу из Кубы Юснейлис Гусман и получила возможность побороться за "бронзу".

В медальной схватке украинка встретится с представительницей США Сарой Хильдебранд. Поединок состоится сегодня, начало – после 14:55 по Киеву.

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Напомним, что 24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более чем уверенно – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.