Ждать осталось недолго: промоутер назвал дату и место проведения реванша Усик – Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

О реванше между Усиком и Джошуа стало известно сразу же после первого боя. Но в переговоры вмешался чемпион WBC Тайсон Фьюри.

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Стороны хотели организовать объединительный поединок, но в итоге Фьюри дал заднюю, выбрав бой против Диллиана Уайта, а Усик и Джошуа потеряли кучу времени. Теперь им уже ничего не мешает.

"Ясно, что Эй-Джей будет драться с Усиком, что является его предпочтительным выбором. В мае вы увидите этот бой", – сказал Эдди Хирн, которого цитирует bbc.com.

Дату реванша огласят в конце января / Фото: Коллаж: Сегодня

Джошуа, уступивший Усику в сентябре, планировал провести бой в апреле, но поиск нового тренера и длительные переговоры с чемпионом WBC Фьюри вынудили отложить его.

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Первый бой состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Хирн подтвердил, что Великобритания остается желаемым местом для реванша.

"Есть Великобритания, Америка, Ближний Восток – у нас были предложения по этому бою со всего мира. Я хотел бы провести его в Великобритании, посмотрим", – добавил промоутер.

Пока же Джошуа бросил вызов Усику: британцу не дают покоя футбольные успехи украинца. Энтони Джошуа нужно срочно заявлять за одну из команд на турнире Winter Cup. Экс-чемпион мира собирается сразиться с украинцем на футбольном поле.