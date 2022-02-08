8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Ждать осталось недолго: промоутер назвал дату и место проведения реванша Усик – Джошуа

Александр Трикиша
8 февраля, 20:08
Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа становится все более реальным. Промоутер британца Эдди Хирн назвал вероятные сроки и место проведения боя

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

О реванше между Усиком и Джошуа стало известно сразу же после первого боя. Но в переговоры вмешался чемпион WBC Тайсон Фьюри.

Читайте также: "Обзывал Усика бомжарой, а сам в кусты". Промоутер вывел Фьюри на чистую воду

Реклама

Стороны хотели организовать объединительный поединок, но в итоге Фьюри дал заднюю, выбрав бой против Диллиана Уайта, а Усик и Джошуа потеряли кучу времени. Теперь им уже ничего не мешает.

"Ясно, что Эй-Джей будет драться с Усиком, что является его предпочтительным выбором. В мае вы увидите этот бой", – сказал Эдди Хирн, которого цитирует bbc.com.

Дату реванша огласят в конце января / Фото: Коллаж: Сегодня

Джошуа, уступивший Усику в сентябре, планировал провести бой в апреле, но поиск нового тренера и длительные переговоры с чемпионом WBC Фьюри вынудили отложить его.

Реклама

Первый бой состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Хирн подтвердил, что Великобритания остается желаемым местом для реванша.

"Есть Великобритания, Америка, Ближний Восток – у нас были предложения по этому бою со всего мира. Я хотел бы провести его в Великобритании, посмотрим", – добавил промоутер.

Пока же Джошуа бросил вызов Усику: британцу не дают покоя футбольные успехи украинца. Энтони Джошуа нужно срочно заявлять за одну из команд на турнире Winter Cup. Экс-чемпион мира собирается сразиться с украинцем на футбольном поле.