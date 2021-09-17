Зеленский присвоил звание Героя Украины самому титулованному спортсмену Паралимпиады

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины паралимпийцу Максиму Крипаку / Фото: Коллаж: Сегодня

Об этом Зеленский сообщил на встрече с участниками Паралимпийских игр.

"Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты (Максим Крипак. – Ред.), потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня Герой Украины", – заявил президент.

Максим Крипак попросил Владимира Александровича помочь президенту Национального паралимпийского комитета Украины создать центр для подготовки пловцов.

Максим Крипак – звезда Паралимпиады / Фото: Reuters

Напомним, что на Паралимпиаде-2020 в Токио украинский пловец завоевал пять золотых и по одной серебряной и бронзовой медали. Украинец стал самым титулованным спортсменом на Играх в Токио. Подобного достижения у Украины на летних Паралимпиадах еще не было.

Мультимедалисты Токио-2020

1. Максим Крипак (Украина) – плавание – 7 медалей (5-1-1)

2. Игорь Бокий (Беларусь) – плавание – 5 (5-0-0)

3. Лу Дун (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)

3. Чжэн Тао (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)

5. Джессика Лонг (США) – плавание – 6 (3-2-1)

Всего украинская сборная завоевала 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. В медальном зачете Украина заняла 6-е место.