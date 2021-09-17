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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
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Зеленский присвоил звание Героя Украины самому титулованному спортсмену Паралимпиады

Сергей Шаховец
17 сентября, 12:29
Президент Украины Владимир Зеленский наградил пятикратного чемпиона Паралимпиады-2020 в Токио Максима Крипака

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины паралимпийцу Максиму Крипаку / Фото: Коллаж: Сегодня

Об этом Зеленский сообщил на встрече с участниками Паралимпийских игр.

"Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты (Максим Крипак. – Ред.), потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня Герой Украины", – заявил президент.

Максим Крипак попросил Владимира Александровича помочь президенту Национального паралимпийского комитета Украины создать центр для подготовки пловцов.

Максим Крипак – звезда Паралимпиады / Фото: Reuters

Напомним, что на Паралимпиаде-2020 в Токио украинский пловец завоевал пять золотых и по одной серебряной и бронзовой медали. Украинец стал самым титулованным спортсменом на Играх в Токио. Подобного достижения у Украины на летних Паралимпиадах еще не было.

Мультимедалисты Токио-2020

  • 1. Максим Крипак (Украина) – плавание – 7 медалей (5-1-1)
  • 2. Игорь Бокий (Беларусь) – плавание – 5 (5-0-0)
  • 3. Лу Дун (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)
  • 3. Чжэн Тао (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)
  • 5. Джессика Лонг (США) – плавание – 6 (3-2-1)

Всего украинская сборная завоевала 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. В медальном зачете Украина заняла 6-е место.

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