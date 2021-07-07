Зеленский предложил Украине и Литве совместно провести чемпионат Европы

Президент Украины хочет провести вместе с Литвой чемпионат Европы по баскетболу. Наша страна могла принять турнир в 2015 году, но тогда не сложилось

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать совместное проведение Украиной и Литвой одного из очередных чемпионатов Европы по баскетболу.

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из очередных чемпионатов Европы по баскетболу", – цитирует выступление Зеленского сайт президента Украины.

Украина могла провести Евробаскет еще в 2015 году, готовилась соответствующая инфраструктура, но по объективным причинам это мероприятие не состоялось.

"Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира – не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", – отметил президент Украины.