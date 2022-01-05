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Кинг-Конг испугался боя с Усиком

Андрей Трофимов
5 января, 10:00
Нокаутер из Кубы Луис Ортис отказался от борьбы за право поединка с Александром Усиком – у Кинг-Конга неожиданно образовался перелом

Ортис и Усик / Фото: YouTube

Кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис отклонил предложение IBF провести отборочный поединок с хорватом Филиппом Хрговичем за право боя с обладателем чемпионского пояса этой организации – Александром Усиком.

А ведь ранее 42-летний Ортис по прозвищу Кинг-Конг утверждал, что это Александр Усик его избегает.

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ПРИЧИНА ОТКАЗА ОРТИСА

"У Луиса минимальный перелом, который должен зажить без проблем, но он не хочет рисковать даже с такой травмой. Поэтому он отказывается драться в апреле – он не будет в лучшей своей физической форме в день боя. Мы не против сражаться с Хрговичем или с любым другим бойцом, но должны быть предоставлены правильные условия для Луиса", – цитирует менеджера Ортиса Джея Хименеса Fightnews.

Луис Ортис / Фото: Getty Images

Таким образом, вероятнее всего, возможность побороться за звание официального претендента на чемпионский пояс по версии IBF в супертяжелом весе в бою с Хрговичем получит бывший чемпион мира WBO новозеландец Джозеф Паркер.

Хргович и Паркер разыграют право сразиться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что не далее как в первый день 2022 года в Лос-Анджелесе, побывав в двух нокдаунах, Луис Ортис нокаутировал американца Чарльза Мартина.

Ортис нокаутировал Мартина / Фото: Коллаж: Сегодня